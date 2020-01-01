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Франшиза Первого Эмиграционного Бюро
с прибылью более 7 000 000 рублей

Инвестиции в бизнес от 484 000 до 599 000 рублей

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Бизнес на эмиграционных услугах, растущий в кризис

Трудоустраиваем клиентов за рубежом,
оказываем визовые и сопутствующие услуги

РФ вышла на 3-е место по эмиграции трудового населения
К 2030 году Россию покинут 15 000 000 человек
Устраиваем на работу за рубежом

Трудоустраиваем граждан России и СНГ в ЕС, США, Канаду, Англию, ОАЭ, Израиль и др.

Устраиваем на работу в Москве

Находим достойную работу для жителей регионов в столице и московской области.

Оформляем
визы

Делаем все виды виз.

Дополнительно зарабатываем на оформлении загранпаспортов,
продаже страховок, билетов и бронировании отелей.

Рассчитайте свою прибыль

Количество трудоустроенных за рубежом 60 000

Количество клиентов на страхование 7 200

Клиенты на карту АТЭС 40 000

Клиенты на рабочие визы 10 000

Клиенты на гражданство ЕС 400 000

Чистая прибыль за месяц: руб.
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Инвестиции в бизнес от 484 000 до 599 000 рублей

Работайте с профессионалами

24 года

опыт команды

100 000 +

довольных клиентов

94 %

добиваются успехов
благодаря нашей компании

Мы подберем и обучим ваш персонал. Проведем необходимые аттестации для вашего коллектива.

Будем помогать и поддерживать вас на протяжении всего сотрудничества.

За вашим офисом будут закреплены директор по региону и тренеры по продуктам.

Максим Шамсеев Директор по франчайзингу

Большая часть работы по организации компании уже сделана за вас. Мы передаем вам знания в:

  • Трудоустройстве клиентов
    за рубежом.
  • Оформлении гражданства
    популярных страны.
  • Привлечении и работе
    с клиентами.
Ляйсан Шайдуллина Руководитель центра обучения франчайзи-партнеров

Спрос на услуги равномерно распределен по году. Выручка зависит от количества жителей в вашем регионе.

Все наши офисы обеспечены необходимым количеством клиентов, благодаря контекстной и таргетированной рекламе.

Ева Гилева Руководитель отдела найма персонала

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Офис «ПЭБ».
Поможем организовать такой же за месяц

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01. Финансовая модель

02. Презентация франшизы

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Условия сотрудничества зависят
от размера города

До 300 000 жителей

Паушальный взнос —
275 000 руб.

Роялти —
12 000 руб.

Вложения —
209 000 руб.

Средняя прибыль —
от 600 000 руб. в месяц

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До 600 000 жителей

Паушальный взнос —
325 000 руб.

Роялти —
19 500 руб.

Вложения —
209 000 руб.

Средняя прибыль —
от 600 000 руб. в месяц

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от 600 000 жителей

Паушальный взнос —
390 000 руб.

Роялти —
23 500 руб.

Вложения —
209 000 руб.

Средняя прибыль —
от 600 000 руб. в месяц

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Проверьте, свободен ли ваш город
для работы по франшизе

ваш город
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Политика конфиденциальности

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных.

2. Основные понятия, используемые в Политике

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